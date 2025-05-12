Бійка за участі неповнолітніх сталася у Дарницькому районі столиці

Подія відбулась вчора близько 21:00 біля однієї зі столичних кавʼярень. Між двома компаніями підлітків відбувся конфлікт, у ході якого неповнолітні вчинили штовханину та завдали ударів хлопцям, що перебували на терасі закладу.

Всі учасники події встановлені, наразі із ними та їх батьками спілкуються слідчі та ювенальні поліцейські.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва