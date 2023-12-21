1000 доларів, як передоплата за автівку: аферист ошукав прикарпатця

Чоловік став жертвою невідомої особи, якій перерахував гроші за авто, проте товару так і не отримав.

До Коломийських поліцейських звернувся 42-річний житель Матеївецької ТГ, із заявою про вчинення щодо нього шахрайства. Зі слів заявника, оголошення про продаж транспортного засобу він побачив в одній з соціальних мереж. Обов’язковою умовою покупки була передоплата. Заявник перерахував 1000 доларів США на рахунок шахрая, після чого зв’язок з псевдопродавцем обірвався. Тоді чоловік зрозумів, що потрапив у шахрайську пастку та звернувся до поліцейських.

Для того, щоб уберегтися від шахрайства, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

– перед тим, як зробити покупку онлайн, укласти фінансову угоду тощо, перевірте відомості про продавця чи постачальника послуг та вивчіть відгуки інших користувачів;

– надавайте перевагу особистому спілкуванню з продавцем чи посередником на противагу віртуальному;

– вимагайте надання офіційних документів представником послуг, підтвердження його повноважень та на сам товар, який вам пропонують;

– уникайте «занадто привабливих» пропозицій. Якщо товар або послуга, яку вам пропонують, за пропозицією продавця коштує значно нижче ринкової вартості, це може бути шахрай;

– у разі вартісних купівель особисто огляньте товар та перевірте справжність документів. За потреби – скористайтеся послугами експертів.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини