У Кропивницькому старшого викладача та заступника декана льотної академії затримано на хабарі 45 тис грн

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За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури на вимаганні та одержані 45 тис грн неправомірної вигоди викрито старшого викладача та заступника декана льотної академії одного з вищих навчальних закладів України.

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету (КЛА НАУ). Кропивницький, Кіровоградська область

За даними слідства, старший  викладач у змові з заступником декана вимагали та отримали від одного з курсантів вказану суму неправомірної вигоди за успішне складання ним академічної різниці та отримання диплому про вищу освіту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кіровоградської обласної прокуратури.

Після одержання коштів, 28 червня поточного року, обох фігурантів справи затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм повідомлено підозру за ч.3 ст. 368 КК України та визначено  судом міру запобіжного заходу у виді тримання під  вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНПУ в області, оперативний супровід УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

УК

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