У Кропивницькому старшого викладача та заступника декана льотної академії затримано на хабарі 45 тис грн
За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури на вимаганні та одержані 45 тис грн неправомірної вигоди викрито старшого викладача та заступника декана льотної академії одного з вищих навчальних закладів України.
За даними слідства, старший викладач у змові з заступником декана вимагали та отримали від одного з курсантів вказану суму неправомірної вигоди за успішне складання ним академічної різниці та отримання диплому про вищу освіту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кіровоградської обласної прокуратури.
Після одержання коштів, 28 червня поточного року, обох фігурантів справи затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм повідомлено підозру за ч.3 ст. 368 КК України та визначено судом міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНПУ в області, оперативний супровід УСБУ в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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