11 років чоловік проведе за ґратами за вбивство свого односельчанина

Обласна прокуратура підтримала обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 58-річного раніше судимого місцевого жителя Косівського району та довела його вину у вбивстві свого односельчанина (ч. 1 ст. 115 КК України).

Встановлено, що в листопаді 2020 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшов у приміщення за місцем тимчасового проживання потерпілого та, діючи з метою помсти, напав на останнього. Злочинець наніс три удари рубаючою частиною сокири в область лівого передпліччя та два удари обухом сокири в ділянку голови, у результаті чого потерпілий помер на місці події.

Вироком Косівського районного суду від 10.05.2022 обвинуваченому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура