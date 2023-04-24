11 років ув’язнення отримав мешканець Дніпра за вбивство рідного брата

За публічного обвинувачення Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра визнано винним громадянина в умисному вбивстві (п.13 ч. 2 ст.115 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

У суді доведено, що у грудні 2022 року раніше судимий за аналогічний злочин мешканець м. Дніпра перебував зі своїм рідним братом за місцем спільного проживання.

У ході виниклої сварки між чоловіками один із них схопив ніж та наніс іншому удар в область грудної клітини. Від одержаного ножового поранення потерпілий помер на місці.

Вину обвинувачений визнав у повному обсязі.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури