На Київщині на хабарі викрито директора одного з державних підприємств

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури викрито на одержанні неправомірної вигоди директора одного з державних підприємств (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав від приватного підприємця 24 тис грн. За вказану суму він обіцяв надати йому в оренду приміщення очолюваного державного підприємства на території Броварського району в обхід затвердженої законодавством процедури. У подальшому підприємець повинен був щомісячно сплачувати йому по 12 тис грн за користування державним майном.

Викрито чоловіка під час отримання обумовленої суми в службовому кабінеті та затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Броварським райуправлінням ГУНП в Київській області, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура