На Запоріжжі повідомили підозру зловмисникам, які налагодили підпільне виробництво алкогольних напоїв

З метою отримання надприбутків та економії на якісній сировині ділки організували підпільне виробництво алкогольного напою «сидр». За скоєне підозрюваним може загрожувати до 5-ти років позбавлення волі.

За даними слідства, організував підпільний бізнес місцевий мешканець, який мав ліцензію на оптову торгівлю «сидру та перрі» без додавання спирту. Також залучив директора товариства, діяльність якого пов’язана з виробництвом та продажем алкогольних напоїв.

Організатор, розуміючи, що виготовлення сидру відповідно до вимог ДСТУ та ліцензії потребує великих витрат на закупівлю натуральних продуктів та складових, а також для отримання надприбутків, налагодив роботу підпільного цеху. Процес виготовлення «сидру» відбувався «кущовим» методом. Спеціально найманий для цього працівник розбавляв неякісний етиловий спирт із непідготовленою водою та додавав штучні ароматизатори. В подальшому збували продукцію сумнівної якості оптовими та роздрібними партіями через торгівельні мережі регіону.

За результатами заходів щодо нелегального обігу підакцизної продукції співробітники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області та слідчого управління обласної поліції заблокували діяльність підпільного виробництва. У ділків вилучили спеціалізоване обладнання для промислового виробництва фальсифікованого алкогольного напою «сидр», 900 літрів спирту та 3000 літрів готового до збуту товару. Загальна вартість вилученого сягає 2,5 млн грн.

На підставі отриманих доказів за погодженням із Запорізькою обласною прокуратурою організатору та його двом учасника організованої злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Крім того, до обласного управління податкової служби надіслані листи для позбавлення товариств ліцензій на оптову торгівлю алкогольною продукцією та ліцензії на її виробництво.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України