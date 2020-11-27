На Харківщині 14-річний підліток вимагав гроші, погрожуючи ножем

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 6 повідомлено про підозру 14-річному хлопцю за фактом розбою (ч. 1 ст. 187 КК України).

Як повідомив заступник керівника місцевої прокуратури Павло Калашніков, досудовим розслідуванням встановлено, що 11 листопада на території одного з дитячих майданчиків в смт. Пісочин 14-річний неповнолітній підійшов до 11-річного хлопця та почав вимагати гроші, приставивши до його обличчя ніж-метелик. Не отримавши грошей, 14-річний хлопець штовхнув потерпілого та став виганяти його з майданчика, супроводжуючи це нецензурною лайкою.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Люботинського відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури