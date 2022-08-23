11 років за ґратами за вбивство знайомого – оголошено вирок мешканцю Київщини

Жителя міста Біла Церква засуджено до 11 років позбавлення волі за умисне вбивство знайомого (ч. 1 ст. 115 КК України).

Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури в суді довели, що у листопаді 2020 року у Білій Церкві між двома чоловіками, за місцем проживання одного із них, під час вживання алкогольних напоїв виникла сварка.

Засуджений ножем завдав потерпілому удари в область шиї, гомілок та обох плечей. Від отриманих травм останній помер на місці злочину.

Київська обласна прокуратура