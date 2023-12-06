11 та 7 років увʼязнення: двоє модераторів роспропаганди отримали вироки

Прокурори Ізюмської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області довели вину двох колаборантів, які співпрацювали з російськими загарбниками під час захоплення регіону.

За даними слідства, 52-річний мешканець Балаклії під час окупації працював у так званій «тимчасовій цивільній адміністрації».

Він активно провадив інформаційну діяльність із окупаційною адміністрацією, спрямовану на підтримку держави-агресора. Так, чоловік модерував процес підключення гучномовців на території міста, через які транслювалась російська пропаганда та радіо «Жизнь».

Вироком Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області його визнано винним в організації та здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією (ч. 6 ст. 111-1 КК України) і призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги, на строк 11 років з конфіскацією майна. До винесення вироку чоловік перебував під вартою.

Друга колаборантка — 39-річна мешканка смт Шевченкове Куп’янського району, яка під час захоплення населеного пункту перейшла на бік загарбників. У серпні минулого року вона добровільно обійняла посаду «в. о. завідуючої Шевченківського відділення Територіального центру соціального обслуговування ВЦА Куп’янського району Харківської області».

Колаборантка виконувала вказівки керівництва окупаційної адміністрації, брала участь у нарадах і проводила збори підлеглих. Для створення позитивного іміджу окупаційної влади вона отримувала так звану «гуманітарну допомогу» від рф і пропагандистську газету «Харьков Z» та в подальшому розповсюджувала їх серед підлеглих.

Правоохоронці викрили колаборантку, їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вироком Орджонікідзевського районного суду м. Харкова жінку визнано винною у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 12 років.

Триває строк на апеляційне оскарження вказаних вироків.

Свою вину обидва засуджені не визнали.

Досудове розслідування — ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківської області.

Харківська обласна прокуратура