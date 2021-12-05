Де і на кого в Києві полюють злочинці

У листопаді у Києві сталося майже 2,5 тисячі крадіжок (статистику щодня публікує столична поліція). Найбільш фінансово «удачливі» злочини місяця крадії вчинили, підірвавши банкомат, а також зламуючи приватні будинки, квартири та автомобілі.

OBOZREVATEL зробив огляд найбільш «яскравих» злочинів.

Бомблять банкомати і полюють у кафе

Найбільш «шумною» крадіжкою місяця став підрив банкомата в Дарницькому районі. Це трапилося вночі 30 листопада на вул. Євгена Харченка.

У поліції розповіли, що двоє невідомих підірвали банкомат, викрали звідти касети з грошима та втекли. Уламки розлетілися навіть на проїжджу частину, у приміщенні відділення вибуховою хвилею вибило шибки.

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, сума викраденого становила 1 мільйон 600 тисяч гривень. На все про все злочинцям вистачило кілька хвилин.

Дуже пощастило злодіям і 25 листопада у Печерському районі столиці. Їхньою жертвою став помічник-консультант народного депутата України. В обідню пору чоловік перебував у кафе «Львівська майстерня шоколаду» (біля станції метро «Арсенальна»), де з його сумки вкрали 20 тисяч доларів (544 тис. грн).

Сейф із дому та квартирні «схованки»

Понад мільйон гривень злочинці забрали з елітного маєтку на вулиці Землянській (біля Ботанічного саду, Печерський район). Крадії проникли в будинок і забрали сейф, у якому було 40 тисяч доларів.

«Подібні крадіжки з приватних домоволодінь у Києві – рідкість. Зазвичай власники вживають певних заходів безпеки, встановлюють сигналізацію, наймають охорону. Більшість крадіжок усе ж таки здійснюють у квартирах», – повідомив співрозмовник OBOZREVATEL у столичній поліції.

Так, у Солом’янському районі на однойменній вулиці із квартири одного з дев’ятиповерхових будинків крадії забрали майже 540 тисяч гривень та золоті прикраси. Господиня житла була відсутня три години, а коли повернулася додому, побачила, що все перевернуто догори, а «схованка» зникла.

Не пощастило і працівникові одного зі столичних комунальних підприємств. Поки він був у від’їзді (чотири дні), крадії підібрали ключі до замка вхідних дверей та проникли до його квартири на вулиці Маршала Тимошенка (Оболонь). Здобиччю злочинців стало 17 тисяч доларів (понад 460 тис. грн).

А в Дарницькому районі крадії витиснули металопластикове вікно на першому поверсі будинку на вул. Івана Дяченка і проникли у спальну кімнату квартири. Злочинці ретельно обшукали житло та знайшли 150 тисяч гривень.

За словами наших співрозмовників у поліції Києва, часто крадії стали грабувати квартири на других поверхах. Так, у Голосіївському районі на вул. Метрологічній свої заощадження втратив співробітник Міністерства цифрової трансформації.

Чоловік поїхав на два дні, а крадіжку виявив уже ввечері неділі, 28 листопада. За словами джерела, крадії проникли у квартиру на другому поверсі шляхом витиснення металопластикового вікна та забрали з неї майже 340 тисяч гривень (частина суми була у доларах США та польських злотих).

Ствол зайвим не буває

У листопаді у столиці сталося кілька злочинів, коли злодії «прихоплювали» із собою не лише гроші, а й зброю.

Наприклад, у Шевченківському районі із квартири одного з будинків на вулиці Коперника злочинці забрали пістолет Форт 12-Р калібру 9 мм. У Святошинському районі в автомобілі Volkswagen Tiguan, обладнаному штатною сигналізацією, злодії розбили скло та витягли Форт-17Р. Такий новий травматичний пістолет коштує близько 16-18 тисяч гривень.

А в Солом’янському районі з Toyota Land Cruiser, який належить керівнику однієї зі столичних клінік, злочинці забрали рушницю Fabarm і рюкзак із патронами. Зброю власник залишив на ніч в автомобілі на вулиці Пироговського, чим і скористалися крадії.

Подарунок на блюдечку

Взагалі власники автомобілів проявляють дивовижну безтурботність, завдяки якій злочинці безпроблемно заробляють великі суми. Розкажемо про кілька випадків.

25 листопада 38-річний киянин припаркував свій позашляховик Range Rover Vogue біля супермаркету NOVUS у Солом’янському районі та був відсутній приблизно годину. За цей час злочинці розбили скло задніх дверей та забрали рюкзак Louis Vuitton, у якому було понад 350 тисяч гривень та Macbook.

У Святошинському районі у Volkswagen Tiguan головного бухгалтера одного зі столичних університетів злодії також розбили скло та вкрали сумочку, в якій були документи, банківські картки та близько 320 тис. грн (більша частина суми – у доларах). Це сталося увечері 29 листопада.

23 листопада із Renault Megane у Голосіївському районі, який на кілька годин без нагляду залишив біля будинку киянин, злочинці витягли 100 тисяч гривень. А у Подільському районі з Volkswagen Touareg мешканця столиці злодії забрали 85 тис. грн. Ці дві крадіжки були скоєні шляхом сканування сигналізації.

Правоохоронці кажуть, що з автомобілів злодії забирають не лише гроші або відеореєстратори: «Зараз у машині взагалі не можна нічого залишати. Злочинці забирають все, що знаходять. Наприклад, із припаркованого на Повітрофлотському проспекті Mercedes крадії витягли дві коробки зі звичайними канцелярськими скріпками та дві із ковбасою. Власник авто був відсутній лише 20 хвилин».

За словами оперативників, багатьох злочинів можна було б уникнути, якби власники квартир встановлювали сигналізацію та уникали зберігання вдома великої суми готівки. Що стосується крадіжок з авто, то в цьому випадку достатньо одного: нічого не залишати в машині, навіть якщо ви відлучаєтеся лише на кілька хвилин.