Поліцейські Дарницького району столиці затримали молодика, який торгував канабісом

18-річний киянин налаштував бізнес із продажу наркотиків та збував заборонену речовину з рук в руки наркозалежним особам. За скоєний злочин фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Під час патрулювання Дарницького району Києва, дільничні офіцери поліції помітили юнака, котрий помітно нервував та підозріло себе повидив. У ході проведення поверхневого огляду правоохоронці виявили в наплічнику перехожого пакунки із речовиною рослинного походження.

На місце прибули слідчі, які вилучили у хлопця зіп-пакети із речовиною, схожою на канабіс, та направили їх на проведення експертизи. Наркоділком виявився місцевий мешканець, 2004 року народження. Поліцейські встановили, що він налаштував на території району «бізнес» та продавав з рук в руки наркозалежним особам канабіс.

Молодика затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

За даним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за попередніми ознаками ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Максимальне покарання передбачає до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва