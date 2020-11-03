На Прикарпатті біля кафе чоловіка побили та прострілили йому ногу

Поліцейські оперативно затримали хуліганів, які влаштували бійку та стрілянину на Городенківщині.

Конфлікт між нетверезими чоловіками завершився стріляниною та нанесенням тілесних ушкоджень. Правопорушників поліцейські оперативно встановили, розшукали та затримали. За фактом хуліганських дій слідчі розпочали кримінальне провадження.

Повідомлення до поліції про бійку та стрілянину в селі Ясенів-Пільний, що на Городенківщині, надійшло 2 листопада близько 00:10, інформують «Вікна» з посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

На виклик одразу ж прибули слідчо-оперативна Городенківського відділення поліції. Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці з’ясували, що поблизу кафе між 29-річним місцевим мешканцем та двома чоловіками виник словесний конфлікт. Один із чоловіків вдарив потерпілого в обличчя кулаком, інший — витягнув предмет, схожий на травматичний пістолет, та здійснив постріл потерпілому в праву ногу.

Після скоєного зловмисники сіли в автомобіль та поїхали у невідомому напрямку.

Потерпілий отримав тілесні ушкодження та його госпіталізували до лікарні. З місця події слідчі вилучили гільзу й інші речові докази та направили все на експертизу.

Під час першочергових розшукових заходів оперативні працівники розшукали та затримали за місцем проживання 21-річного мешканця Городенки, який стріляв. Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України за скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета) Кримінального кодексу України. Невдовзі поліцейські повідомлять про підозру затриманому, а суд обере запобіжний захід. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до семи років ув’язнення.

Крім того, правоохоронці встановили, що чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки та хуліганства.

Також правоохоронцям вдалося розшукали іншого 22-річного правопорушника, який також є мешканцем Городенки. Слідчі інкримінують йому ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування. Встановлюються всі обставини події.