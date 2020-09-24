В Измаиле женщина зарезала мужа

В городе Измаил Одесской области во время семейного конфликта женщина убила своего супруга.

Вот что стало известно изданию «Криминал».

Как сообщают источники, на спецлинию «102» от медиков поступила информация о смерти 32-летнего мужчины.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что во время семейной ссоры 33-летняя женщина схватила нож и ударила нам в грудь своего супруга.

От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Злоумышленница была задержана в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

В связи с происшествием открыто уголовное производство по статье 115 часть 1 (Умышленное убийство) УК Украины.

На месте работали специалисты «Скорой помощи», патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.