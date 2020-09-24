В Измаиле женщина зарезала мужа
В городе Измаил Одесской области во время семейного конфликта женщина убила своего супруга.
Вот что стало известно изданию «Криминал».
Как сообщают источники, на спецлинию «102» от медиков поступила информация о смерти 32-летнего мужчины.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что во время семейной ссоры 33-летняя женщина схватила нож и ударила нам в грудь своего супруга.
От полученного ранения мужчина скончался на месте.
Злоумышленница была задержана в соответствии со статьей 208 УПК Украины.
В связи с происшествием открыто уголовное производство по статье 115 часть 1 (Умышленное убийство) УК Украины.
На месте работали специалисты «Скорой помощи», патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.