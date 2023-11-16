3000 доларів за ухилення від призову: у Сумах затримано інспектора ВСП

В Сумах за процесуального керівництва Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону правоохоронцями затримано молодшого сержанта ВСП під час одержання неправомірної вигоди в сумі 3000 доларів США.

За даними слідства, за вказану суму старший інспектор Сумського зонального відділу ВСП пообіцяв військовозобов’язаному вирішити питання з видачі йому військового квитка з відміткою про непридатність до військової служби, використавши особисті зв’язки з працівниками Сумського МТЦК та СП.

Суму одержаної неправомірної вигоди в затриманого вилучено у ході проведення слідчих дій.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 4 слідчого відділу ДБР за оперативного супроводу УСБ України в Сумській області.

Санкція ч. 3 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Прес-служба Спеціалізованої прокуратури

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