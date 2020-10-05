Затримали одного із керівників слідчого відділу Дарницького УП Нацполіції на хабарі в 3000 доларів

3000 доларів США за перекваліфікацію кримінального провадження – ДБР затримало одного із керівників слідчого відділу Дарницького УП Нацполіції

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали одного із керівників слідчого відділу Дарницького УП ГУ Нацполіції в м. Києві після одержання ним неправомірної вигоди.

За попередньою інформацією правоохоронець вимагав 3000 доларів США. За кошти він обіцяв вирішити питання перекваліфікації кримінального провадження та подальше не притягнення особи до кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності.

3 жовтня 20202 року правоохоронця затримано у порядку ст. 208 КПК України після одержання ним 2000 доларів США. Затриманому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні хабара службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання відносного нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

УК