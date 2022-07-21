$11 тисяч за організацію переправлення військовозобов’язаних через кордон брали ділки у Львові

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та затримано двох мешканців Львова за фактом організації та сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, фігуранти, діючи за попередньою змовою, пообіцяли переправити військовозобов’язаного мешканця Львівщини через держкордон України на підставі завідомо підроблених офіційних документів, що посвідчують його навчання в Республіці Польща. Свої послуги вони оцінювали у 11 000 доларів США.

Правоохоронці затримали чоловіків в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення злочину.

Операцію з викриття провели прокурори спільно зі слідчими Слідчого Управління ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури