12 000 доларів за обіцянку домовитись про встановлення 3-ї групи інвалідності – судитимуть киянина

Дарницька окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно киянина за обвинуваченням у здійсненні впливу на прийняття рішення членами однієї з медико-соціальних експертних комісій міста Києва про призначення військовозобовʼязаному групи інвалідності (ч. 2 ст. 3692 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений повідомив іншому жителю міста Києва, що підтримує зв’язки з багатьма лікарями, а також членами медико-соціальної експертної комісії, у зв’язку з чим за 12 тис. доларів США може допомогти оформити останньому групу інвалідності, на підставі якої чоловіка буде визнано непридатним до військової служби.

Під час першої зустрічі обвинувачений детально пояснив процедуру оформлення інвалідності.

В ході наступних двох зустрічей чоловік отримав від жителя міста Києва частину коштів – 5 000 доларів США.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Київська міська прокуратура