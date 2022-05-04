12 правопорушників затримали за добу на західному кордоні України

10 чоловіків спробували порушити правила перетину держкордону, ще 2 намагались ухилитись від призову.

За минулу добу 12 осіб намагалися незаконно перетнути український західний кордон.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні ДПСУ.

«10 чоловіків спробували порушити правила перетину держкордону безпосередньо у пунктах пропуску. Ще 2 намагались ухилитись від призову та вирішили подолати межу поза визначених місць перетину. У ході перевірки чоловіки надали посадовим особам документи із ознаками підробки. Своїми діями вони порушили вимоги заходів правового режиму воєнного стану», — розповіли прикордонники.

Затриманих передали поліції. В ДПС нагадали — перетин чи спроба перетину державного кордону без відповідних документів, з використанням підробленого документа чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, або ж без дозволу відповідних органів влади тягнуть за собою накладення штрафу. Його розмір — від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів або адмінарешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, днями прикордонники затримали чоловіка, який організував схему з незаконного переправлення призовників.

На Одещині чоловік записався у територіальну оборону, щоб незаконно переправляти через кордон військовозобов’язаних. // LB.ua