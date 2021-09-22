12-річний хлопець підпалив церкву в селі Іванчанка Болградського району Одещини

Подію кваліфікували як умисне пошкодження майна за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України.

Займання, внаслідок якого було пошкоджено будівлю та майно культової споруди, сталося вчора ввечері. Вогонь загасили місцеві жителі, у пожежі ніхто не постраждав.

Поліцейські з’ясували, що до підпалу причетний 12-річний місцевий житель. Підліток зізнався у скоєному та пояснив, що так він хотів помститися своєму однокласникові, який нібито постійно його цькував.

Відомості за фактом підпалу поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Оскільки малолітній не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, на його батьків, що вже потрапляли в поле зору поліції за невиконання обов’язків щодо виховання дитини, буде складений протокол за ст.184 КУпАП.

Нині слідство триває. Поліцейські встановлюють обставини події, у тому числі – перевіряють інформацію про ймовірний булінг серед підлітків. У разі підтвердження цього факту буде дана правова оцінка діям кожного його учасника.

Болградський районний відділ поліції Одеської області