12 років ув’язнення отримав винуватець смертельної ДТП на Волині

Прокурори Офісу Генерального прокурора відстояли у Верховному Суді вирок мешканцю Волині, який вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

Засуджений відбуватиме покарання максимальний строк покарання за цією статтею – 12 років позбавлення волі. Також його на 10 років позбавлено права керувати транспортними засобами.

Чоловіка визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Прокурори у судах всіх інстанцій довели, що у травні 2022 року засуджений за кермом Nissan Navara, не маючи водійського посвідчення відповідної категорії, на автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці» виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з вантажівкою. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. У салоні пікапа разом з ним їхали пасажири.

Внаслідок аварії двоє людей загинули на місці, а двоє інших отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Верховний Суд погодився з твердженням прокурорів щодо справедливості заходу примусу для виправлення засудженого і попередження вчинення аналогічних злочинів.

У суді винуватець ДТП факт вчинення злочину визнав, але не розкаявся. Наразі він вже відбуває призначене покарання.

Офіс Генпрокурора