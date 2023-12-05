12 років в’язниці отримав так званий «смотрящий» за замах на вбивство кримінального «авторитета»

Фігуранта та трьох його спільників затримали у травні 2021 року. Вироком Жовтневого районного суду Полтавської області обвинувачених засудженого до реальних термінів: «смотрящого» – до 12 років ув’язнення, його спільників – до 10 років.

Встановлено, що так званий «смотрящий» за Полтавською областю та його спільники причетні до замаху на вбивство 37-річного чоловіка, який також мав зв’язки у кримінальному середовищі. Подія сталася 12 січня 2021 року в Полтаві: тоді зловмисники вистрілили в шию потерпілому, якого вдалося врятувати. Причиною замаху на вбивство був конфлікт та відмова дотримуватися злочинних законів, що диктував «авторитет».

У травні 2021 року зловмисників викрили та затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області, слідчі обласного управління поліції спільно з Полтавською обласною прокуратурою.

Вироком районного суду «смотрящого» визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу), ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 11 та 12 ст. 115 (замах на вбивство, скоєне на замовлення групою осіб) Кримінального кодексу України та засуджено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Його трьох спільників за замах на вбивство засуджено до 10 років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України