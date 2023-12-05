12 років в’язниці отримав так званий «смотрящий» за замах на вбивство кримінального «авторитета»

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Фігуранта та трьох його спільників затримали у травні 2021 року. Вироком Жовтневого районного суду Полтавської області обвинувачених засудженого до реальних термінів: «смотрящого» – до 12 років ув’язнення, його спільників – до 10 років.

Встановлено, що так званий «смотрящий» за Полтавською областю та його спільники причетні до замаху на вбивство 37-річного чоловіка, який також мав зв’язки у кримінальному середовищі. Подія сталася 12 січня 2021 року в Полтаві: тоді зловмисники вистрілили в шию потерпілому, якого вдалося врятувати. Причиною замаху на вбивство був конфлікт та відмова дотримуватися злочинних законів, що диктував «авторитет».

12 років в’язниці отримав так званий «смотрящий» за замах на вбивство кримінального авторитета

У травні 2021 року зловмисників викрили та затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області, слідчі обласного управління поліції спільно з Полтавською обласною прокуратурою.

Вироком районного суду «смотрящого» визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу), ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 11 та 12 ст. 115 (замах на вбивство, скоєне на замовлення групою осіб) Кримінального кодексу України та засуджено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Його трьох спільників за замах на вбивство засуджено до 10 років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України

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