12 років за ґратами проведе чоловік за крадіжку, розбій та вбивство пенсіонерки

Прокурором Рівненської обласної прокуратури у суді доведено вину жителя колишнього Корецького району у крадіжці, розбої та вбивстві з корисливих мотивів та з метою приховування іншого злочину (ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 187, п. п. 6, 9 ч. 2 ст. 115 КК України).

Вироком колегії Здолбунівського районного суду чоловіка визнано винним та засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурором доведено, що у червні 2018 року, тоді ще 21-річний молодик, орендував кімнату в будинку 70-річної жительки села Жадківка, на Кореччині. Квартирант, на той час, вже був судимий за дезертирство.

Зловмисник вирішив збагатитися за рахунок пенсіонерки. Спочатку він вкрав у неї 300 доларів США, а коли та помітила – зв’язав стареньку, побив її, вдарив ножем у спину, а тіло затягнув у підсобне приміщення, яке закрив на замок. Після цього обвинувачений забрав телефон, коштовності та пенсійну карту загиблої і втік. Його затримали за півтора місяці на Київщині.

У суді чоловік кілька разів змінював свою позицію, проте, зрештою, своєї вини не визнав і заперечив свою причетність до вчинення злочинів.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури