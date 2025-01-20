У Києві затримали чоловіка, який вчинив стрілянину на СТО

На лінію 112 надійшло повідомлення про агресивного чоловіка в Дарницькому районі, який погрожував працівникам СТО фізичною розправою та, за словами заявника, стріляв з автомата.

Інспектори швидко прибули на місце та з’ясували, що ймовірний зловмисник втік з місця події на автомобілі Volkswagen.

Патрульні оперативно обстежили прилеглі території та виявили автівку втікача, а в одному з приміщень — і зловмисника.

Інспектори затримали громадянина та передали його слідчим. У транспортному засобі затриманого виявили зброю. Вилучене слідчі відправили на експертизу.

Наразі слідчими внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) ККУ.

Патрульна поліція Києва