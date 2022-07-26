12 та 11 років за ґратами – винесено вирок мешканцям м. Павлограда за вимагання та умисне вбивство

За публічного обвинувачення Павлоградської окружної прокуратури визнано винними трьох місцевих мешканців за фактами умисного вбивства та вимагання (ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 189 КК України). Їх засуджено до 11 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього їм належного майна.

За даними слідства, у листопаді 2019 року троє 18, 21, 24-річних мешканців м. Павлограда, перебуваючи на міському автовокзалі познайомились із чоловіком.

Під час розмови молодики дізналися, що чоловік володіє двома квартирами. Обвинувачені відвели потерпілого до місцевого стадіону та нанесли понад 50 ударів ногами та руками по різних частинах тіла, вимагаючи передати житло. Від одержаних травм чоловік помер.

Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачені свою вину не визнали, проте стороною обвинувачення її доведено у повному обсязі.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури