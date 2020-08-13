Поліцейські Вінниччини викрили злочинну «схему» заволодіння транспортними засобами громадян

Зловмисники отримували машини під приводом надання «послуг» з переоформлення їх на українську реєстрацію або проведення ремонту, а в подальшому вимагали гроші з власників за їх повернення. Наразі організатору оборудки повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викрили злочинну «схему» оперативники Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою області. В ході слідства правоохоронці встановили організатора та осіб, які причетні до заволодіння транспортними засобами мешканців регіону. Організував протиправну діяльність та налагодив «схему» із заволодіння транспортними засобами 47-річний раніше судимий чоловік. Також залучив ще кількох осіб зі свого оточення.

Зловмисники пропонували «послуги» з переоформлення автомобілів з іноземної реєстрації на українську, а також проведення ремонту. Отримавши від власників транспортні засоби на «переоформлення», згодом починали вимагати кошти за їх повернення.

Правоохоронці вже зібрали докази причетності учасників злочинної групи до незаконного заволодіння трьох машин.

Наразі організатору злочинної «схеми» слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Правова кваліфікація діям інших учасників буде надана після проведення необхідних процесуальних заходів.

За незаконне заволодіння транспортним засобом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України