13-річний одесит пограбував на два роки молодшого за себе хлопчика

Поблизу дитячого майданчика на вулиці Небесної Сотні підліток спочатку зав’язав із незнайомою дитиною розмову, а потім сів на її велосипед і поїхав геть. Про це батьки потерпілого сповістили до поліції.

За кілька днів правоохоронці розшукали юного правопорушника, а схований ним біля горища в багатоповерхівці двоколісник вилучили та повернули власнику.

«Дії малолітнього кваліфікували як грабіж, передбачений ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України. Однак через те, що хлопець не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, поліцейські клопочуть про застосування до нього примусових заходів виховного характеру», — розповів старший слідчий Одеського районного управління поліції № 1 Євген Долінський.

Правоохоронці закликають дорослих: навчайте дітей добропорядності, пояснюйте їм, що за будь-які, навіть, на перший погляд, невинні витівки, законом передбачене покарання. І якщо у ранньому віці скоєні ними правопорушення можуть минутися зауваженнями та взяттям дитини на облік, то в майбутньому все це вплине на їхню репутацію в суспільстві та життєвий шлях.

Одеське районне управління поліції № 1