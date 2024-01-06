13-та судимість! У Вінниці рецидивіста засудили до 7 років ув’язнення за крадіжки та угон

Загалом 43-річний засуджений провів за ґратами понад 20 років за вчинення переважно майнових злочинів. Зловмисника затримали у Вінниці працівники поліції в серпні 2023 року після скоєння ним серії майнових злочинів – двох крадіжок та незаконного заволодіння автомобілем.

В ніч з 9 на 10 серпня засуджений розбив скло дверей в автомобілі ВАЗ та викрав магнітолу. Цієї є ночі він таким же чином проник до салону легковика Daewoo і забрав металопластикове вікно. Через деякий час він повернувся на останнє місце злочину, знайшов в салоні автомобіля Daewoo ключі й вирішив покататися. Під час руху засуджений пошкодив кілька припаркованих автомобілів і, проїхавши ще кілька сотень метрів, залишив легковик та втік.

Після отримання повідомлень про злочини працівники міської поліції провели комплекс слідчо-розшукових заходів, знайшли чоловіка та затримали його.

За вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, зловмиснику призначили покарання – 7 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області