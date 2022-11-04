На Запоріжжі експрокурору повідомлено про підозру у державній зраді

За процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру у державній зраді колишньому прокурору однієї з окружних прокуратур Запорізької області (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вступив у злочинну змову з представниками окупаційної адміністрації РФ на території тимчасово окупованої частини Запорізької області. Він надавав допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, агітував працівників прокуратури переходити на бік ворога та вступати на службу до незаконно створених на території Пологівського району Запорізької області псевдоорганів з правоохоронними функціями.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора