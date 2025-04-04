$130 тис. за «вирішення питання» в суді: в Одесі затримали охочого незаконно збагатитися

Зловмисник обіцяв чоловіку повпливати на працівників правоохоронних органів та суду для винесення рішення про закриття кримінального провадження щодо нього. Фігуранта затримано в процесуальному порядку під час отримання чергового «траншу» та повідомлено підозру. Суд взяв його під варту.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського райуправління поліції № 1 ГУНП в Одеській області викрили схему вимагання та отримання неправомірної вигоди 34-річним одеситом. Зловмисник вимагав гроші у місцевого мешканця, відносно якого раніше поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом прийняття хабаря службовою особою.

Хизуючись певним впливом на правоохоронців та працівників районного міського суду, фігурант обіцяв допомогти громадянину «вирішити» його питання — спочатку пом’якшити підозрюваному обраний запобіжний захід, а згодом отримати виправдувальний вирок. За таку послугу підозрюваний правопорушник повинен був заплатити фігуранту 130 тис. доларів.

У разі відмови надати грошові кошти, ділок погрожував чоловіку обвинувальним рішенням суду і 12 роками ув’язнення. 31 березня поліцейські затримали фігуранта «на гарячому» у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання чергового «траншу» у розмірі 80 тис. доларів. Гроші, які були отримані як неправомірна вигода, вилучили з місця події. Раніше правоохоронці задокументували факт отримання першої частини хабаря — 15 тис. грн. Зловмисникові слідчі поліції оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Йому обраний запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення понад 5 млн грн застави.

Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення усіх учасників злочинної діяльності до відповідальності. Розслідування триває за процесуального керівництва Суворовської окружної прокуратури м. Одеси.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України