1300 доларів за статус «багатодітного батька» – двом волинянам повідомили про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури двом волинянам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (за ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, чоловіки за грошову винагороду у 1300 доларів США зареєстрували на військовозобов’язаного громадянина у відділі РАЦСу третю дитину, батьком якої він не є, надавши йому статус “багатодітного батька”, тим самим усунувши перешкоди у виїзді за кордон.

Вирішується питання про обрання підозрюваним, які вже мали конфлікти із законом, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування: Луцьке РУП за оперативного супроводу Управління міграційної поліції ГУНП в області.

Пресслужба обласної прокуратури