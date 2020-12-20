14-річний підліток влаштував різанину під Києвом

Жорстокий напад підлітка з мисливським ножем сталося в місті Вишневе під Києвом

На початку березня 2020 року 14-річний напав на свою тітку і молодшого брата, після чого почав злизувати з ножа кров.

Пізніше намагався напасти і на матір, але вона захищалася парасолькою. У підсумку він втік, стрибнувши через паркан. Поліцейські його затримали на наступний день. На щастя, тітка з братом вижили.

Мати повідомила, що її синові в дитинстві поставили діагноз розлад аутистичного спектру, а саме — синдром Аспергера.

Хлопцеві загрожує або тюремне ув’язнення, або ж, якщо його визнають неосудним, примусове лікування.

Як з’ясувалося, школяр все життя піддавався домашньому насильству: його били, обзивали і всіляко принижували. На тілі хлопця зафіксовані сліди побоїв. Дві судово-психіатричні експертизи показали, що Арсеній повністю осудний, а психолог з поліції підтвердила, що злочин було скоєно внаслідок накопичення постійного стресу. // Вартові еспресо