15 років ув’язнення отримала агентка ФСБ, яка шпигувала за українською ППО на Донеччині

За доказовою базою Служби безпеки 15 років тюрми з конфіскацією майна отримала ще одна агентка фсб, яка діяла на Донеччині. Зловмисниця шпигувала за українською ППО, що захищає повітряний простір Сил оборони на східному фронті.

За даними слідства, засудженою є 36-річна місцева жителька, яка свого часу перебувала у розшуку за шахрайство та крадіжки. Влітку 2023 року вона втекла на Житомирщину, де «залягла на дно», щоб уникнути покарання.

Там жінка орендувала будинок і згодом була дистанційно завербована окупантами, коли шукала «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

За вказівкою фсб агентка відновила спілкування з колишніми односельцями на Донеччині, щоб «втемну» одержувати від них потрібну інформацію.

Як встановило розслідування, зрадниця під час побутових розмов по телефону розпитувала про розміщення та специфіку української ППО в регіоні.

Ворог сподівався використати цю інформацію для «обходу» української протиповітряної оборони на східному фронті.

Співробітники СБУ зірвали наміри ворога і затримали зрадницю у тимчасовому помешканні навесні 2024 року.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів агентку визнано винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України