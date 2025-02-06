15 років ув’язнення отримали підпалювачі, які виконували замовлення рашистів на Буковині
За доказовою базою Служби безпеки та Національної поліції реальний термін ув’язнення отримали троє агентів російських спецслужб, які вчиняли підпали на об’єктах Укрзалізниці у Чернівецькій області.
Правоохоронці затримали фігурантів у вересні 2024 року «по гарячих слідах», коли вони підпалили релейну шафу на лінії залізничного сполучення західного регіону.
За матеріалами справи, зловмисниками є двоє братів та їхній знайомий з обласного центру, які шукали «швидкі» заробітки на Телеграм-каналах.
Там їх дистанційно завербував представник російських спецслужб і спочатку дав «тестове» завдання – наносити провокативні графіті на стінах міських будівель.
Потім агенти отримали ворожі інструкції на підпал енергооб’єктів, які забезпечують безперебійний рух потягів, зокрема військових ешелонів Сил оборони.
У такий спосіб ворог сподівався порушити транспортну логістику постачання зброї та боєприпасів для українських військ на фронті.
Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь рф.
На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав агентів винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Усім трьом зловмисникам призначено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.Tweet