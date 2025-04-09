15 років ув’язнення отримав «кріт» рашистів, який корегував ракетні удари по своїх побратимах із ЗСУ

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який діяв на Житомирщині.

Зрадником виявився мобілізований до лав ЗСУ. За матеріалами справи, він коригував повітряні атаки рашистів по локаціях військової частини, де проходив бойову підготовку перед відправленням на фронт.

Контррозвідка СБУ затримала «крота» влітку 2024 року, коли він готував новий агентурний «звіт» російському куратору.

За даними слідства, ворожим агентом був мешканець Донеччини, якого після мобілізації дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки рф.

У поле зору окупантів зрадник потрапив, коли залишав антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Під час обшуку у зловмисника вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України