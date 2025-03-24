15 років ув’язнення отримав покидьок, який зґвалтував 8-річну падчерку

Ювенальні прокурори Київської міської прокуратури в Київському апеляційному суді відстояли вирок суду, яким до 15 років позбавлення волі засуджено чоловіка за зґвалтування 8-річної падчерки (ч. 4 ст. 152 КК України).

Прокурором у суді доведено, що чоловік приїхав з Київщини до столиці разом зі своєю падчеркою та маленьким сином. Перебуваючи неподалік гаражного приміщення та покинутого вантажного автомобіля, зловмисник вчинив дії сексуального характеру відносно падчерки. При цьому чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав та вирішив оскаржити вирок Солом’янського суду Києва, яким його визнано винним у зґвалтуванні та засуджено до 15 років позбавлення волі.

Завдяки принциповій позиції прокуратури, апеляційну скаргу адвоката засудженого залишено без задоволення, вирок суду першої інстанції – без змін. Чоловік проведе за ґратами 15 років. Інформацію про нього буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Пресслужба Київської міської прокуратури