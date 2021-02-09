На хабарі затримано двох Мукачівських прикордонників

За матеріалами офіцерів внутрішньої та власної безпеки були розпочаті досудові розслідування відносно двох військовослужбовців Мукачівського загону за ч. 3 ст. 368 ККУ «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди».

Фігуранти розслідувань, незалежно один від одного, вирішили отримати неправомірну вигоду за сприяння на ділянках своїх підрозділів протиправній діяльності, пов’язаній з незаконним переміщенням сигарет в країни ЄС.

Сьогодні міжвідомча група офіцерів ВВБ Держприкордонслужби спільно зі співробітниками ГУ БКОЗ СБУ та ДБР, за процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського гарнізону затримала одного з хабарників після отримання ним неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів США.

Інша міжвідомча група у складі офіцерів ВВБ Держприкордонслужби, спільно зі співробітниками УСБУ у Закарпатській області, слідчими ДБР, за процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського гарнізону затримала ще одного хабарника. Цей затриманий дорожче оцінив свої незаконні послуги. Він вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 900 доларів США.

За кожним з цих фактів тривають першочергові невідкладні слідчі дії.

Наголошуємо, що Держприкордонслужба системно протидіє проявам корупції у відомстві. Для цього застосовують й превентивні методи – від роз’яснювальної роботи до поліграфів. Тих, хто все ж спокусився, ефективно виявляють підрозділи внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, що протягом 2020 року завдяки вмілим діям співробітників внутрішньої безпеки відомства виявлено та затримано на «гарячому» 23 хабарники. Окрім цього, минулого року 36 посадових осіб, які були фігурантами досудових розслідувань за корупційні правопорушення, отримали підозри. Ще 19 «перевертнів у погонах» засуджено за корупційними статтями, інформує прес-служба Мукачівського прикордонного загону. // Новини Закарпаття