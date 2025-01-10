15 років ув’язнення отримав полтавець, який облив гасом та підпалив знайомого

За публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури жителя Полтави визнано винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 2 січня 2023 року полтавець за місцем свого проживання проводив спільне дозвілля зі знайомим. Під час застілля між ними виникла сварка, у ході якої господар облив гостя гасом і підпалив. Перебуваючи поруч та насміхаючись над потерпілим, обвинувачений спостерігав, як останній гасив на собі полум’я.

Як наслідок, чоловік отримав термічні опіки майже 80% тіла і наступного дня помер у лікарні.

Під час досудового розслідування кримінального провадження та судового розгляду полтавець постійно змінював покази. Свою вину у скоєнні злочину так і не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури