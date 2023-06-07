15 років ув’язнення отримав зрадник, який співпрацював з вагнерівцями та ФСБ РФ під час окупації Вовчанська

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 45-річного чоловіка у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Прокурори у суді довели, що з перших днів окупації м. Вовчанськ місцевий мешканець, відомий у кримінальних колах як «Чиж», співпрацював з представниками ПВК «Вагнер» та фсб рф.

Від них він отримав завдання: збирати «данину» з фермерських господарств за можливість продовження ними господарської діяльності під час окупації. Вказаний «грошовий збір» був узгоджений із розрахунку 50 доларів США з кожного гектара земельної ділянки у користуванні підприємства.

Отримував від фермерів зрадник чималі суми: від 20 000 до 60 000 доларів США, які передавав окупантам.

Згодом зрадник поїхав до рф на зустріч з представником Управління фсб рф в Бєлгородській області, де йому запропонували очолити окуповану Вовчанську громаду, на що він погодився.

Повернувшись до Вовчанська, чоловік разом з командиром взводу ПВК «Вагнер» проник на територію складських приміщень м’ясокомбінату, яку незаконно зайняли окупанти в якості тимчасового пункту зберігання російської гуманітарної допомоги.

45-річний чоловік у березні минулого року організував незаконний збір підписів за відставку чинного Вовчанського міського голови та планував сам очолити місто.

Для реалізації «голосування» було підготовлено аркуші про те, що підписант погоджується призначити чоловіка на посаду «исполняющего обязаности главы администрации в Волчанске в связи с его правильной жизненной позицией, направленной на благо города и жизни людей». Підписантів «задобрювали» пакетом російської гумдопомоги.

Чоловік організував масовий захід та здійснив показове підняття прапора рф на флагшток біля Будинку культури Вовчанської міської ради під супровід гімну рф.

Також обвинувачений встиг надати вказівки вчителям, де на загальній нараді наказав вилучити проукраїнські теми з процесу навчання, а учасників АТО, учасників патріотичного руху «Азов», загиблих учасників Революції гідності представляти в якості злочинців.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину.

Колегія суддів Київського районного суду м. Харкова винесла стосовно чоловіка обвинувальний вирок. Зраднику призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура