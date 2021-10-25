Кіберфахівці СБУ та спецслужби США викрили злочинців, які «відмили» десятки мільйонів доларів з «Darknet»
Кіберфахівці СБУ та спецоргани США провели спільну операцію із викриття українців, які діяли в мережі Darknet. Зловмисники займалися «відмиванням» грошей для міжнародних хакерів і за час своєї діяльності легалізували десятки мільйонів доларів.
Для виведення грошей з «тіні» зловмисники організували масштабну схему. Вони ховалися під різними нікнеймами в мережі Darknet, мали багатьох підставних осіб, а також працювали через різні фінансові сервіси.
Клієнтами викритих злочинців були хакери, які займалися кіберкрадіжками і хотіли вивести крадене у готівку. Наприклад, злодії, які «зламували» банківські рахунки компаній по всьому світу, забирали собі віртуальні гроші «жертви».
Більше того, ці особи самостійно виготовляли та продавали флеш-накопичувачі із вірусами, які зламували цифрові гаманці жертв та викрадали з них криптовалюту.
Їх вдалося викрити у Миколаєві, в рамках міжнародного співробітництва із органами США. Внаслідок обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили:
- комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
- шкідливі програмно-апаратні засоби;
- чорнові записи та готівку.
Наразі здійснюється аналіз вилученої інформації для притягнення до кримінальної відповідальності усіх відповідальних осіб, у тому числі іноземних замовників махінацій.
Заходи із викриття зловмисника проводилися співробітниками Департаменту кібербезпеки СБУ, Управління СБ України в Миколаївській області та слідчими ГСУ Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.