Кіберфахівці СБУ та спецслужби США викрили злочинців, які «відмили» десятки мільйонів доларів з «Darknet»

Кіберфахівці СБУ та спецоргани США провели спільну операцію із викриття українців, які діяли в мережі Darknet. Зловмисники займалися «відмиванням» грошей для міжнародних хакерів і за час своєї діяльності легалізували десятки мільйонів доларів.

Для виведення грошей з «тіні» зловмисники організували масштабну схему. Вони ховалися під різними нікнеймами в мережі Darknet, мали багатьох підставних осіб, а також працювали через різні фінансові сервіси.

Клієнтами викритих злочинців були хакери, які займалися кіберкрадіжками і хотіли вивести крадене у готівку. Наприклад, злодії, які «зламували» банківські рахунки компаній по всьому світу, забирали собі віртуальні гроші «жертви».

Більше того, ці особи самостійно виготовляли та продавали флеш-накопичувачі із вірусами, які зламували цифрові гаманці жертв та викрадали з них криптовалюту.

Їх вдалося викрити у Миколаєві, в рамках міжнародного співробітництва із органами США. Внаслідок обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

шкідливі програмно-апаратні засоби;

чорнові записи та готівку.

Наразі здійснюється аналіз вилученої інформації для притягнення до кримінальної відповідальності усіх відповідальних осіб, у тому числі іноземних замовників махінацій.

Заходи із викриття зловмисника проводилися співробітниками Департаменту кібербезпеки СБУ, Управління СБ України в Миколаївській області та слідчими ГСУ Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ