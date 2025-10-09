Судитимуть ексдиректора Вінницького державного підприємства, який спричинив збитки державі на понад ₴5,1 млн

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього директора підприємства залізобетонних виробів на Вінниччині.

Експосадовцю інкримінується розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством установлено, що у 2022 році обвинувачений уклав два договори з приватним товариством на постачання піску річкового по завищеній вартості.

У такий спосіб керівник спричинив збитки державі на понад 5,1 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало ТУ БЕБ у Вінницькій області за оперативного супроводу УСБУ у Вінницькій області.

За такий злочин передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури