У розтраті 60 вантажівок зерна вартістю 17 млн. підозрюють керівника агропідприємства на Кіровоградщині

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику одного із агропідприємств області у розтраті понад 2 тис т пшениці вартістю 17 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даним слідства, влітку 2019 року підозрюваний вивіз зі складів підприємства зерно пшениці, належне іншому товариству, яке було йому ввірене для зберігання. Отриманими грошима чоловік розпорядився на власний розсуд.

Збитки підтверджено висновками судово-економічної експертизи.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури