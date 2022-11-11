15 років за ґратами за умисне вбивство та замах на вбивство двох осіб отримав мешканець Київщини

За принципової позиції Київської обласної прокуратури судом апеляційної інстанції залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство та замах на умисне вбивство двох і більше осіб (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Подія сталася у серпні 2017 року на території м. Узин Білоцерківського району. Тоді в одному з місцевих кафе під час вживання спиртних напоїв між засудженим та компанією відпочиваючих стався конфлікт. Зловмисник після суперечки пішов додому, взяв ніж та повернувся до кафе, де наніс ножем тілесні ушкодження двом своїм опонентам. Від отриманих ножових поранень один з потерпілих помер на місці події, іншого – доставлено до лікарні.

Незважаючи на невизнання обвинуваченим своєї вини, прокурор у суді першої інстанції повністю довів винуватість останнього. У січні 2021 року Білоцерківський міськрайонний суд визнав чоловіка винним та призначив покарання – 15 років позбавлення волі. Вказаний вирок сторона захисту оскаржила в апеляційному порядку.

Заслухавши доводи сторін Київський апеляційний суд підтримав позицію обласної прокуратури, залишив без задоволення апеляційну скаргу засудженого та його захисника, а вирок суду першої інстанції без змін.

Київська обласна прокуратура