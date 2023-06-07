15 років за ґратами за замах на вбивство сусіда, посягання на життя правоохоронців та інші отримав житель Запорізької області

За принципової позиції прокурорів Запорізької окружної прокуратури мешканцю Вільнянського району суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Він обвинувачувався у замаху на вбивство, спричиненні тілесних ушкоджень середньої тяжкості, носінні, зберіганні, придбанні вогнепальної зброї та боєприпасів, хуліганстві з застосуванням вогнепальної зброї та посяганні на життя працівників правоохоронного органу (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296, ст. 348 КК України).

Раніше за апеляцією обвинуваченого вирок суду першої інстанції був скасований, а справа направлена на новий розгляд.

Під час повторного судового розгляду обвинувачений умисно вдався до систематичних порушень процесу, ображав та погрожував його учасникам, проявляв неповагу до суду. Через це колегією суддів Шевченківського районного суду м. Запоріжжя він до кінця судового розгляду був видалений із залу суду.

Цього разу прокурори знову представили суду беззаперечні докази того, що у січні 2019 року при проведенні працівниками РЕМу перевірок із виявлення завищень споживання електроенергії раніше судимий чоловік почав умисно стріляти у їх бік із переробленого пістолета та поцілив у бокове скло службового автомобіля перевіряючих.

Відразу після скоєного, чоловік зайшов на територію домоволодіння свого сусіда, з яким у нього склалися тривалі неприязні стосунки. Поваливши потерпілого на землю, рукояткою пістолета завдав йому понад 20 ударів у голову та обличчя. Лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі чоловік залишився живим.

Далі, ігноруючи законні вимоги поліцейських, які прибули на виклик, кинув їм під ноги ручну осколкову гранату Ф-1, яка за технічних умов не здетонувала.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Запорізька обласна прокуратура