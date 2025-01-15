«₴15 тис. за ніч»: пара з Харкова втягувала жінок у зайняття проституцією

За даними слідства, харківʼянин та його співмешканка організували «бізнес» у 2023 році .

Жінка підшукувала довірливих дівчат, які опинились у скрутних життєвих обставин, для подальшого їх залучення для надання сексуальних послуг. Вона проводила з ними «співбесіди», розміщувала оголошення в інтернеті та спілкувалась з клієнтами.

Обвинувачений виконував роль водія-охоронця: він відвозив дівчат до готелів або квартир, де на них чекали клієнти. Він очікував дівчат, поки вони нададуть послуги сексуального характеру, забезпечував охорону, а також вирішував конфліктні ситуації з клієнтами.



Година з дівчиною коштувала від 3000 грн, ніч – 15000 гривень.

Правоохоронці встановили, що одну з дівчат – 24-річну дівчину – обвинувачений запідозрив у тому, що вона нібито надає сексуальні послуги та забирає собі всю «виручку», не повідомляючи йому про це. Чоловік почав погрожувати дівчині насиллям та фізичною розправою. Він відвіз її до квартири у Харкові, закрив там та повідомив, що тепер вона буде відпрацьовувати «борг» у сумі 17 тисяч гривень, продовжуючи надавати чоловікам сексуальні послуги.

Правоохоронці викрили чоловіка та його співмешканку. Під час обшуків у пари правоохоронці виявили гроші, банківські картки, телефони та комп’ютерну техніку. Крім того, у співмешканки виявили ручну гранату Ф-1, яку вона незаконно зберігала вдома.

Тепер 54-річний харківʼянин та його 37-річна кохана постануть перед судом. Їх обох обвинувачують у сутенерстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та повторно (ч. 2 ст. 303 КК України). Чоловіку додатково інкриміновано переміщення людини, вчинене з метою сексуальної експлуатації з використанням примусу та уразливого стану особи (ч. 1 ст. 149 КК України). Його співмешканку судитимуть ще за придбання і зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

На суд чоловік очікує, перебуваючи під вартою, його кохана – під домашнім арештом.

Прокурори Харківської обласної прокуратури направили обвинувальний акт на розгляд до Московського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

