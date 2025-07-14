158 торгівців людьми затримано, понад 1 190 постраждалих врятовано: українські поліцейські долучилась до міжнародної операції «Global Chain»

З 1 по 6 червня 2025 року відбулася масштабна міжнародна поліцейська операція «Global Chain» (Глобальний ланцюг), спрямована на припинення діяльності організованих злочинних угруповань, що займаються торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації, примусової злочинності та жебрацтва.

Вона об’єднала зусилля правоохоронців із 43 країн світу та проходила під координацією Європолу, Інтерполу та Європейського агентства прикордонної та берегової охорони (FRONTEX).

До Координаційного центру в штаб-квартирі FRONTEX долучилися представники Департаменту міграційної поліції Нацполіції України та Державної прикордонної служби України.

Під час операції правоохоронці врятували 1 194 потерпілих. Затримали за підозрою у торгівлі людьми – 158 осіб. Крім цього, в ході подальших розслідувань поліцейські ідентифікували 205 підозрюваних у протиправній діяльності.

У заходах взяли участь майже 15 000 правоохоронців із 43 країн світу. Серед них — поліцейські, прикордонники, інспектори з праці, митники та фахівці податкових органів.

Встановлено, що постраждалі походили з 64 країн, переважно з Румунії, України, Колумбії, Китаю та Угорщини. Багатьох постраждалих переправляли через кордони, а іноді й між континентами, що демонструє глобальний характер злочинної діяльності.

За результатами операції «Global Chain» в Україні оперативники міграційної поліції спільно зі слідчими задокументували та припинили діяльність семи осіб, причетних до торгівлі людьми, а також врятували дев’ятьох потерпілих. За цими фактами розпочаті кримінальні провадження за ст. 149 — торгівля людьми, ст. 303 — сутенерство або втягнення у заняття проституцією та ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Зокрема на Одещині оперативники міграційної поліції спільно з Ізмаїльським РВП та прикордонниками затримали 27-річну жінку, яка намагалася продати двох українок у сексуальне рабство в країну ЄС.

Також у Львівській області правоохоронці викрили 51-річну зловмисницю, яка завербувала жінку з інвалідністю для укладення фіктивного шлюбу з її сином. Таким чином фігурантка хотіла допомоги своєму родичу уникнення мобілізації.

Участь українських поліцейських у таких міжнародних операціях, як «Global Chain», є надзвичайно важливою для зміцнення безпеки, захисту прав громадян і підтвердження євроінтеграційного курсу держави.

За матеріалами Департаменту міграційної поліції

Національної поліції України