16-летняя жительница Херсонщины обвинила отчима в сексуальном насилии

Житель Белозерки на Херсонщине неоднократно насиловал 16-летннюю дочь сожительницы.

Девушка сама заявила в полицию.

Об этом сообщают источники Vesti.ua в полиции.

По этим данным, в полицию Херсона обратилась несовершеннолетняя жительница поселка Белозерка, заявив, что ее неоднократно насиловал сожитель матери.

16-летняя девушка пожаловалась, что ее отчим не раз ее домогался, и склонял к интимной близости.

Матери она ничего не рассказывала, поскольку та злоупотребляет спиртными напитками и не принимает должного участия в воспитании детей.

Вместе с потерпевшей в семье проживают еще 3-е несовершеннолетних детей. Подозреваемый 47-летний житель Херсонской области, неработающий, ранее судимый, привлекался к уголовной ответственности за изнасилование. // crimezone.in.ua