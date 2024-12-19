16-річний житель Одещини побив колишнього співмешканця матері та заволодів його автомобілем

На злочини останній пішов, бо запідозрив чоловіка у крадіжці. Підлітку загрожує позбавлення волі.

Про подію, що сталася на початку грудня, в поліцію повідомив 33-річний потерпілий. Правоохоронці встановили, що юнак ввечері приїхав на маршрутці із Ширяївської громади у Старомаяківську, де проживає заявник, і пішов до останнього додому. Побачивши колишнього вітчима в автівці біля двору, молодик висловив йому претензію, що той нібито викрав телефон його матері, коли навідував їхню спільну дитину. А коли почув заперечення, вирішив заволодіти легковиком. Юнак розбив лобове скло автівки, побив чоловіка, сів у його «Nissan Maxima» і поїхав у невідомому напрямку.

Потерпілий звернувся в лікарню, де йому діагностували забій лицьової частини черепа та садни мʼяких тканин обличчя.

Поліцейські того ж дня розшукали правопорушника та вилучили незаконно привласнену автівку, яку він сховав у гаражі за місцем мешкання. Її вже повернули власнику.

«Зловмисника ми затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В подальшому на час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Зібравши достатньо доказів, ми повідомили фігуранту про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, поєднаному з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури», – прокоментував начальник Березівського районного відділу поліції Микола Древов.

Березівський районний відділ поліції Одещини