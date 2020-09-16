17-річний бердичівлянин за скоєння жорстокого вбивства проведе за ґратами 14 років

Житомирський апеляційний суд визнав обґрунтованою позицію Житомирської обласної прокуратури щодо призначення неповнолітньому покарання за жорстоке вбивство та розбій у виді позбавлення волі строком на 14 років.

Відтак, вирок суду першої інстанції, яким зазначену особу визнано винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень, передбачених п. п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з особливою жорстокістю з корисливих мотивів), ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження з холодною зброєю) КК України та засуджено до 14 років позбавлення волі, залишено у силі.

Натомість апеляційну скаргу сторони захисту апеляційний суд залишив без задоволення.

Трагічна подія сталася у травні 2018 року у Бердичеві. 17-річний місцевий житель з особливою жорстокістю завдав своїй сусідці, 75-річній жінці, ножових поранень, від яких вона померла.

У подальшому, незаконно заволодівши майном на загальну суму 12800 грн, зокрема, ноутбуком, роутером, феном та іншими речами, продав їх, щоб розрахуватися із своїми боргами.

Завдяки принциповій позиції прокурору відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Житомирської обласної прокуратури винному у вбивстві присуджено покарання, співмірне скоєному злочину. // Суббота