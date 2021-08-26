18-летний харьковчанин жестоко расправился с тещей

Связанное тело женщины обнаружили с мешком на голове в одном из городских кафе.

Жителя Харьковской области подозревают в жестоком убийстве собственной тещи.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины.

Инцидент произошел 25 августа в Харькове. Вечером 18-летний местный житель сообщил в полицию об обнаружении тела своей тещи в одном из городских кафе.

Полицейские обнаружили связанное тело женщины с множественными следами насильственной смерти и с мешком на голове.

При этом из заведения исчезли деньги, много алкоголя и несколько бокалов.

Однако оперативники заподозрили неладное и в результате первоочередных мероприятий установили, что жертву убил именно заявитель.

По их версии, убийство произошло на почве конфликта — во время ссоры мужчина нанес погибшей многочисленные ножевые ранения и тупые удары по голове, после чего попытался замаскировать это под ограбление и вызвал полицию.

Сейчас злоумышленника задержали. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. // УНИАН