18-летний харьковчанин жестоко расправился с тещей
Связанное тело женщины обнаружили с мешком на голове в одном из городских кафе.
Жителя Харьковской области подозревают в жестоком убийстве собственной тещи.
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины.
Инцидент произошел 25 августа в Харькове. Вечером 18-летний местный житель сообщил в полицию об обнаружении тела своей тещи в одном из городских кафе.
Полицейские обнаружили связанное тело женщины с множественными следами насильственной смерти и с мешком на голове.
При этом из заведения исчезли деньги, много алкоголя и несколько бокалов.
Однако оперативники заподозрили неладное и в результате первоочередных мероприятий установили, что жертву убил именно заявитель.
По их версии, убийство произошло на почве конфликта — во время ссоры мужчина нанес погибшей многочисленные ножевые ранения и тупые удары по голове, после чего попытался замаскировать это под ограбление и вызвал полицию.
Сейчас злоумышленника задержали. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. // УНИАНTweet